Widmo Brockenu w Tatrach. Tajemnicza poświata uchwycona przez turystę

- Słyszałem za plecami odgłosy zachwytu wśród innych turystów, myśleli że to tęcza lub wręcz jakiś cud. Nauczony faktem, że reportaż to niepowtarzalna i często krótka do uchwycenia chwila, wyjąłem aparat i strzeliłem kilka zdjęć. Cały efekt trwał kilka sekund. Wszystko zależy od tego jak długo obłoki utrzymują się w miejscu - relacjonuje nam pan Paweł.