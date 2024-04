Wielka atrakcja na obrzeżach Gdańska. Znamy datę otwarcia nowego parku rozrywki

Ceny biletów do Majalanadu w Gdańsku

Mimo że do czasu otwarcia pozostało jeszcze kilka tygodniu, znane są już ceny biletów. Są one zależne od kilku czynników - m.in. wzrostu gości. Bilet normalny przeznaczony będzie dla osób powyżej 100 cm i kosztować ma 114,90 zł, bilet dla dzieci o wzroście pomiędzy 85 a 99 cm będzie miał cenę 57,50 zł. Mniejsze dzieci - do 85 cm mają wchodzić do parku za darmo.