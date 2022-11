Nowy Park rozrywki w Polsce. Budowa oficjalnie rozpoczęta

Budowa parku rozrywki Majaland w Gdańsku spędza sen z powiek wielu mieszkańcom dzielnicy Osowa, w której ma powstać. I choć nie wszystkim się to podoba, to fakt jest taki, że to pierwszy tego typu projekt w tym regionie i właśnie wkroczył on w zaawansowaną fazę. 9 listopada zostanie wmurowany kamień węgielny, bo budowę inwestycji wartej 32,5 mln euro.