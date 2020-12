Wielka Brytania. Od 1 stycznia nowe zasady dla podróżujących

Od nowego roku wiele się zmieni w kwestii podróżowania między Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej, w tym Polską. W związku z zakończeniem okresu przejściowego, od 1 stycznia będą obowiązywać nowe zasady wjazdu do UK. Sprawdzamy, na jakich zasadach będzie można przekroczyć granicę brytyjską i na jakie limity trzeba być przygotowanym.

Od Nowego Roku podróżnych przyjeżdżających z Polski do Zjednoczonego Królestwa czekają zmiany. Jakie dokładnie? To szczegółowo wyjaśnia nasz rząd. Nowe wytyczne dotykają zarówno polskich obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii, a także osoby wyjeżdżające do niej w celach zarobkowych, jak i turystycznych. My głównie skupimy się na tej ostatniej grupie.

Podróż do Wielkiej Brytanii - jakie dokumenty są potrzebne?

Jedno z kluczowych zagadnień dla osób planujących podróż do UK dotyczy dokumentów, jakie należy przy sobie posiadać. Zgodnie z przepisami granicę brytyjską będzie można przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego do 30 września 2021 r. (osoby posiadające status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii - co najmniej do końca 2025 r.). Po tej dacie przekraczanie granicy możliwe będzie wyłącznie na podstawie ważnego paszportu.

Co w przypadku osób, które planują wyjechać na dłuższy okres? - Od 1 stycznia 2021 r. nadal będzie można wjeżdżać na terytorium Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy bez konieczności ubiegania się o wizę. Mowa o wyjazdach w celach turystycznych, odwiedzenia rodziny i przyjaciół, krótkoterminowych studiów i działań związanych z biznesem, takich jak spotkania biznesowe czy konferencje. Ci, którzy udają się do UK w związku z pracą, muszą ubiegać się o wizę pracowniczą - poinformował polski rząd.

Dodatkowo kierowcy powinni wiedzieć, że na podstawie polskiego prawa jazdy można poruszać się w Wielkiej Brytanii do 12 miesięcy. Po tym okresie należy dokonać jego wymiany na brytyjskie prawo jazdy.

WIDEO: Brexit. Zmiany od nowego roku. "Będą nowe cła i formalności"

Wielka Brytania – co z kartą EKUZ?

Dotychczas wielu Polaków podczas podróży do Wielkiej Brytanii zabierało ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Niestety, od 1 stycznia 2021 r. nie będzie ona już dłużej honorowana w tym kraju. Dlatego przed podróżą warto wykupić ubezpieczenie – można to zrobić na stronie swojego banku, przez internet czy w biurach podróży. Warto zaznaczyć, że osoby na stałe zamieszkujące Wielką Brytanię przed 31 grudnia 2020 r. będą mogły w dalszym ciągu korzystać z karty EHIC wydanej przez Wielką Brytanię podczas wyjazdów do państw UE.

Wielka Brytania – jakie limity od 1 stycznia 2021 r.?

Polscy podróżni są w pierwszej trójce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przewożenie jedzenia czy alkoholu do Wielkiej Brytanii. Dlatego dla wielu naszych rodaków odwiedzających UK istotne są nowe limity, które będą obowiązywać od 1 stycznia. Te informacje podało Ministerstwo Finansów. Warto pamiętać, że podane niżej limity nie dotyczą Irlandii Północnej, która też jest częścią Zjednoczonego Królestwa. Kraj ten po Brexicie będzie traktowany tak, jak państwo członkowskie UE.

Getty Images Odprawa paszportowa przed wjazdem do Eurotunelu Źródło: Getty Images

W przypadku wyrobów tzw. akcyzowych z należności celno-podatkowych zwolnione są tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub morskim, a ich liczba wynosi:

- papierosy - 200 sztuk,

- cygaretki - 100 sztuk,

- cygara - 50 sztuk,

- tytoń do palenia - 250 gramów,

- płyn do papierosów elektronicznych – 50 mililitrów.

Inaczej przedstawia się sprawa, jeśli docieramy do Wielkiej Brytanii transportem drogowym lub kolejowym. W tym przypadku limity wynoszą:

- papierosy - 40 sztuk,

- cygaretki - 20 sztuk,

- cygara - 10 sztuk,

- tytoń do palenia - 50 gramów,

- płyn do papierosów elektronicznych – 10 mililitrów.

Nowe limity obowiązują też w przypadku wyrobów alkoholowych

- alkohol o mocy powyżej 22 proc., np. wódka – 1 litr,

- wyroby alkoholowe poniżej 22 proc., w tym wina musujące czy likiery – 2 litry,

- wina niemusujące – 4 litry,

- piwo – 16 litrów.

Podróż do Wielkiej Brytanii ze zwierzętami

Ci, którzy dotychczas podróżowali do Wielkiej Brytanii ze zwierzętami, także muszą przygotować się na zmiany. W przypadku przemieszczania zwierząt towarzyszących, przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii, wymagane jest, aby były prawidłowo oznakowane, posiadały ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz posiadały paszport. Trzeba pamiętać, że wywóz z Unii okazów gatunków zagrożonych wyginięciem może odbywać się jedynie na podstawie odpowiedniej dokumentacji CITES, która musi być przedstawiona do granicznej kontroli przeprowadzanej przez organ celny.

Koniec z przewożeniem cheddara

Jeśli dotychczas przywoziliście z Wielkiej Brytanii sery, kiełbaski czy inne produkty wyprodukowane z mięsa, musicie zmienić swoje przyzwyczajenia. Wielka Brytania będzie traktowana przez Unię Europejską od 1 stycznia jak państwo trzecie w odniesieniu do procedur przywozu żywności w bagażu podróżnych.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii – zalecenia dla mieszkańców oraz podróżujących

Na terenie Wielkiej Brytanii odnotowano ponad ok. 2 mln przypadków zakażeń koronawirusem. Wprowadzony został 5-stopniowy system poziomów alarmowych COVID (1 oznacza całkowity brak wirusa, a 5 - stan całkowitej niewydolności służby zdrowia). Obecnie Wielka Brytania znajduje się na poziomie 4, oznaczającym, że transmisja wirusa jest bardzo wysoka lub wzrasta gwałtownie. Władze brytyjskie uruchomiły także specjalną stronę odpowiadającą na wszelkie pytania związane z koronawirusem.

Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii

Jak informuje rząd na swojej stronie, aktualnie osoby przybywające do Wielkiej Brytanii nie muszą poddawać się 10-dniowej kwarantannie, tylko jeśli przybywają z krajów znajdujących się na liście tzw. korytarzy podróży. 1 października Polska została usunięta z listy krajów-korytarzy podróży. Oznacza to, że wszyscy przyjeżdzający do Zjednoczonego Królestwa z Polski od 3 października od godz. 4 rano podlegają obowiązkowi poddania się 10-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

Getty Images Terminal przed wjazdem do Eurotunelu Źródło: Getty Images

Poszczególne grupy osób będą zwolnione z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie. Należą do nich m.in.: kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym, osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa, sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie. Pełna lista osób zwolnionych z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii znajduje się na stronie brytyjskiego rządu.

Możliwość skrócenia kwarantanny po poddaniu się testowi - program Test to Release*

Od 15 grudnia istnieje możliwość skrócenia czasu przebywania w samoizolacji po przyjeździe z kraju, który nie znajduje się na liście korytarzy podróży, np. z Polski. Osoby, które chcą dołączyć do programu Test to Release przed przyjazdem do Anglii, powinny zarezerwować test na obecność koronawirusa, a szczegóły wizyty powinny wpisać do formularza lokalizacyjnego. Test powinien odbyć się najwcześniej po 5 pełnych dniach po przyjeździe do Anglii.

Konieczność wypełnienia formularza lokacyjnego

Niezależnie od tego, z jakiego kraju przybywa się do Anglii – obowiązkowe jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego – Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić stronie najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do Anglii.

Bieżące informacje i zalecenia dla podróżujących w związku z COVID-19 znajdziecie w stale aktualizowanej informacji dla podróżujących.

Źródło: gov.pl, Ministerstwo Finansów