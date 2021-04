Wielka Brytania. Protest w Londynie przeciwko paszportom szczepionkowym

W sobotę, 24 kwietnia, w Hyde Parku w stolicy Wielkiej Brytanii rozpoczął się marsz, w którym wzięło udział – według lokalnych mediów – ok. 10 tys. osób. Tłum przeszedł przez miasto ok. godziny 13:00, a wśród demonstrujących byli m.in. kandydaci na burmistrza Londynu, Laurence Fox i David Kurten.

Większość uczestników marszu "Unite for Freedom" nie miała na sobie maseczki zakrywającej usta oraz nos, natomiast wielu niosło plakietki z żądaniem powrotu do normalności i z hasłami przeciwko wprowadzaniu paszportów covidowych. "Wolność", "zdejmijcie maseczki" czy "nie dla paszportów szczepionkowych" - to tylko przykładowe hasła niesione przez protestujących.