Wakacje 2021. Austria luzuje obostrzenia, ale o luzie na razie można pomarzyć

W tym momencie podróżowanie do Austrii w celach turystycznych jest niemożliwe. Kraj znajduje się w częściowym lockdownie, zamknięte są m.in. hotele i restauracje (poza regionem Vorarlberg, gdzie 15 marca poluzowano część obostrzeń). Przed wjazdem do Austrii należy się zarejestrować ("Pre-Travel-Clearance"). Poza tym, mimo obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronowirusa, istnieje też obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny, którą można skrócić do 5 dni po wykonaniu kolejnego testu.

Austria - zmiany od 19 maja

Austria - otwarcie w praktyce

Austria - turyści mile widziani

Austria - wakacje z testami?

- Mam rezerwację na początek czerwca. Do zeszłego tygodnia myślałam, że i tak urlop nie będzie możliwy ze względu na kwarantannę. Teraz widzę, że raczej sam wjazd z testem się uda, ale jak czytam o zasadach w restauracjach i hotelach to raczej mnie to bardziej odrzuca niż zachęca. Chodzenie na testy co 2 dni na urlopie to raczej marna perspektywa. Śmieję się, że wybrałam najbardziej restrykcyjny kraj w Europie na wakacje. Polacy by tego nie przeżyli u nas w kraju. Nie wyobrażam sobie, żeby robili testy co 2 dni - pisze pani Anna, nasza czytelniczka. - Skłaniam się do przełożenia rezerwacji na późniejszy termin. Może obostrzenia się zmienią albo zdążymy się zaszczepić - dodaje.