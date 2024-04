Wielka impreza w Tajlandii. "Jestem ekstremalnie przebodźcowana"

"Dla mnie to święto to jakiś koszmar. Odzywają się we mnie jakieś lęki. Po pierwsze ogromny tłum, hałas, ludzie strzelają lodowatą wodą , nigdy nie wiesz z której strony ktoś cię zaatakuje. [...] Zamarzam, jestem ekstremalnie przebodźcowana" - napisała w poniedziałek 15 kwietnia w relacji na Instagramie Lala Horosz, Polka, która mieszka w Tajlandii.