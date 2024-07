Wielkie starcie na mazurskim polu. Przyjadą tysiące ludzi

Rekonstruktorzy przybędą pod Grunwald z Niemiec, Włoch, Francji, Finlandii, Czech, Słowacji, Węgier, Białorusi, a nawet Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. To dzięki ich zaangażowaniu, każdego roku dziesiątki tysięcy turystów zjeżdżają się z całej Europy, by podziwiać to niezwykłe widowisko oraz po prostu dobrze się bawić.