Wielkie wyróżnienie dla Polski. Tradycja dywanów kwiatowych wpisana na listę UNESCO

Co ciekawe, parafia w Spycimierzu jest niewielka, bo liczy ok. 300 mieszkańców, za to jak zaangażowanych! "To przykład, że taka niewielka wspólnota może dokonać rzeczy wielkich, docenionych przez grono międzynarodowych ekspertów. Cieszymy się, że możemy dać przykład innym wspólnotom. Chcielibyśmy, żeby poszli w nasze ślady i promowali polskie dziedzictwo kultury" - dodał burmistrz.