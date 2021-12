Turyści ignorują apele TPN. Weszli na zamarznięte Morskie Oko [WIDEO]

Tatry zimą mogą być bardzo niebezpieczne

Już na początku grudnia pracownicy TPN przypominali, aby nie wchodzić na lód. - Jak co roku, mój gorący apel - zanim na jakiekolwiek wejdziecie, zastanówcie się siedem razy - tłumaczył leśniczy Grzegorz Bryniarski. Podkreślił on, że nawet gruba tafla lodu nie gwarantuje bezpieczeństwa podczas spacerów po zamarzniętym stawie. - Myślcie, co robicie i zawsze się zastanówcie, czy warto - podsumował swój apel Bryniarski.