Rekord frekwencji w Tatrach. Niektórzy są za limitami

- Do tej pory panowaliśmy nad ruchem turystycznym. Ten rok faktycznie wyróżnia się zwiększoną frekwencją, ale moim zdaniem jest niemiarodajny, bo z powodu pandemii turyści spędzali czas głównie w Polsce. Do tego doszły zachęty do podróżowania po kraju w postaci bonu turystycznego. Trzeba poczekać, jak ten ruch turystyczny będzie się dalej kształtował. Na podstawie tak wyjątkowego okresu jak ten rok nie można wprowadzać nagłych rozwiązań. Dlatego o limitach wejść teraz nie myślimy - podsumowuje w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dyrektor TPN.