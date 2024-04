Wielkie zwycięstwo Kokosanki. Podbiła serca gości zoo i internautów

Na czym polega konkurs?

Konkurs "March of the penguin madness" to organizowana co roku zabawa mająca na celu wybranie ulubionego pingwina publiczności. Fani przyrody mogą głosować na swoich ulubieńców, którzy są zgłaszani przez ogrody zoologiczne i azyle z całego świata. Głosy oddaje się na Facebooku lub przez stronę internetową.