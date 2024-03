Jedyny taki pingwin na świecie. Mieszka w gdańskim zoo

Kokosanka bierze udział w międzynarodowym konkursie

Obecnie albinoska z Gdańska bierze udział w "pingwinim" konkursie Penguins International. Dzięki wsparciu internautów oraz prowadzących profilu Make Life Harder, ma szansę znaleźć się w finale. Ostatnim konkurentem Kokosanki był mieszkający w Afryce pingwin Little Campbell. Liczba zdobytych przez nią głosów wskazuje na to, że dostała się do kolejnego etapu.