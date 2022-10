Wielu boi się tam jechać. "Nikt nas nie napadł, nie okradł i nie próbował do nas strzelać"

Nie mamy też co liczyć na szukanie noclegów przez portale typu Booking.com, do których przywykliśmy w Europie. Bardzo niewiele osób z nich korzysta, nastawmy się więc na przeszukiwanie map Google pod kątem szukania noclegów. Pozytywną niespodzianką są z kolei ceny za transport publiczny. Kilkugodzinna podróż będzie nas kosztowała od jednego do maksymalnie kilku dolarów amerykańskich. Warto też korzystać z Ubera, co pozwoli nie tylko szybko dotrzeć tam, gdzie chcemy, ale też omijać miejsca niebezpieczne. O cenach transportu mówimy w dolarach, bo to właśnie dolar jest jedną z walut obowiązującą na Salwadorze. Co ciekawe, drugą jest bitcoin.