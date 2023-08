Wielu turystów często popełnia te błędy. Łatwo o faux pas

- To jedno z tych zagadnień, przy których dużo jest zasad i jeszcze więcej wyjątków (...) Nazwy państw niepodległych łączymy z "do", a nazwy regionów z "na" - tłumaczy Kamila Kalińczak. Tak jak wspominała, nietrudno znaleźć od tej reguły wyjątki np. jedziemy "na Węgry". Należy jednak zapamiętać, aby zawsze mówić o wyjazdach "do Dominikany", "do Kostaryki" i "do Chorwacji".