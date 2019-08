Wieża widokowa i ścieżka w koronach drzew w Krynicy-Zdroju już otwarta. Wyjątkowa atrakcja w Polsce

Turyści i mieszkańcy Krynicy-Zdroju mogą już skorzystać z niezwykłej atrakcji. Po kilkunastu miesiącach budowy konstrukcji – wreszcie można się wspiąć na wieżę i podziwiać widok na pasmo Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim.

Wieża widokowa o wysokości niemal 50 m stanęła na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena (896 m n.p.m.). Prowadzi do niej ścieżka w koronach drzew, która wznosi się stopniowo do góry. Jej łączna długość wynosi 1030 m. Znaczy to, że jest dwa razy dłuższa od sopockiego molo.