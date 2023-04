Wilno na wakacje – 700-lecie miasta to idealny czas na poznanie jego imprezowej strony!

Weekendowy wypad na zwiedzanie

Ciepłe miesiące sprzyjają eksplorowaniu nowych miejsc, a Wilno to świetna destynacja na weekendowy wypad. Zwiedzanie można zacząć od zamku Giedymina, z którego roztacza się panorama miasta. Smakosze mogą wybrać się do licznych restauracji w poszukiwaniu idealnego przysmaku – słynnej zupy z buraków na zimno, która jest jednym z ulubionych dań Litwinów w okresie letnim, lub kufla wysokiej jakości piwa rzemieślniczego z dodatkiem smażonego chleba. Niektóre restauracje zachęcają do wyboru historycznej kuchni wileńskiej, odtworzonej specjalnie z okazji jubileuszu, oferując degustację najbardziej charakterystycznych dla Wilna potraw – zrazów Nelsona czy kugla jerozolimskiego.