Winnica i wino Leonarda da Vinci. Koneserzy będą zachwyceni

Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że malarstwo, filozofia, rzeźbiarstwo, geologia czy poznawanie anatomii ludzkiej nie były jedynymi pasjami Leonarda da Vinci. Włoch kochał także wino i zgłębiał zasady jego produkcji.

"Wino, boski napój z winogron" – pisał w 1515 r. da Vinci w liście do zarządcy swojego gospodarstwa rolnego nieopodal Florencji. Równie bardzo, co malarstwo czy architekturę, kochał on ten właśnie trunek. Do tego stopnia, że studiował zasady jego produkcji.