Wioska Al Madam niebawem przestanie istnieć. Zostanie pochłonięta przez pustynię

Powstała w latach 80. XX w. i zamieszkiwali ją członkowie plemienia Al Kutbi. Jednak musieli oni zabrać swój dobytek i opuścić domostwa - nie byli w stanie wygrać z naturą. Dziś wioska jest odwiedzana głównie przez turystów.

Miejscowość, składająca się kilkunastu domów i meczetu, położona jest ok. 60 km na południowy wschód od Dubaju oraz 30 km od Szardży – trzeciej największej metropolii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Al Madam powstało z myślą o poprawieniu standardu życia osobom zamieszkującym okolicę. Jednak pustynny piasek okazał się zbyt trudny do okiełznania, a życie w tym miejscu stało się prawdziwą udręką. W wietrzne noce zawsze ktoś z członków rodziny czuwał przy drzwiach wejściowych, aby ich nie zasypało.

Po kilku latach od powstania wioski nie było w niej już żywej duszy. Prosta społeczność, opuszczając ją, winą obarczyła dżiny i złe moce. Choć my będziemy stać przy zdaniu, że mieszkańcom zwyczajnie nie udało się okiełznać natury...

Gdy większość tubylców przeprowadziła się do pobliskiego Al Shuwaib, Al Madam powoli zaczęło znikać pod hałdą piachu.

Kilka lat temu zdjęcia wioski pojawiły się w mediach społecznościowych. Wielu fotografów, instagramerów i turystów stwierdziło, że jest to świetny plener do robienia zdjęć i że warto uwiecznić to miejsce na fotografiach, zanim całkowicie zostanie pochłonięte przez pustynię.