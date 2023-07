WITTCHEN: stylowe walizki na każdą podróż

Mała czerwona walizka – podstawa weekendowego wyjazduWspółczesne trendy doceniły akcesoria podróżne, czyniąc z nich modne, designerskie gadżety. Widać to w nowej kolekcji WITTCHEN, w której nie brakuje walizek w wyrazistych, niespotykanych dotąd kolorach. Intensywne zielenie, pomarańcze i fiolety nie tylko dopełnią wakacyjny look, ale również wprawią Cię w pozytywny nastrój. I oto chodzi na wakacjach! Wystarczy tylko spojrzeć na czerwoną walizkę w ukośne pasy, aby zyskać dobry humor na cały wyjazd. Piękna kolorystyka to jednak nie wszystko – ten model z kolekcji Circle Line jest również niezwykle funkcjonalny. Lekki, pojemny i wyposażony w liczne kieszenie, zadba o Twój komfort na każdym etapie podróży. I jak tu nie kochać małych walizek od WITTCHEN?