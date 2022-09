Wizz Air tnie trasy z Polski. Jakie połączenia znikną?

Linie kasują na zimę loty do duńskiego Billund. Z Krakowa polecimy tam do 28 października, a z Gdańska tylko do 16 września. Z Krakowa nie polecimy także do Bari we włoskiej Apulii (od 28 października). Z Gdańska z kolei tylko do 25 września dostępne są połączenia do Kristiansand, a do końca października do Molde. Oba miasta znajdują się w Norwegii.