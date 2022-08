Dobre wieści dla pasażerów Wizz Air. Linia otwiera 19 nowych tras z Europy

Teraz jednak Wizz Air postawił na jeszcze większe nowości. W systemie rezerwacyjnym węgierskiego przewoźnika znalazło się aż 19 nowych tras do Arabii Saudyjskiej, w tym do stolicy tego kraju - Rijadu. Z systemu rezerwacyjnego Wizz Air wynika, że turyści już od kwietnia przyszłego roku będą mogli polecieć do Dammanu z Tirany, Larnaki i Budapesztu. Z kolei nowe połączenia do Dżuddy uruchomione zostaną z Wiednia, Larnaki, Bukaresztu, Budapesztu, Mediolanu, Wenecji i Rzymu. Aby polecieć do stolicy Arabii Saudyjskiej, chętni będą wsiadali na pokłady samolotów w Wiedniu, Sofii, Larnace, Bukareszcie, Budapeszcie, Katanii, Mediolanie, Neapolu, Wenecji i Rzymie. Przewoźnik przewiduje, że średnia częstotliwość połączeń to dwa loty tygodniowo.