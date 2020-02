Władze Chin zamykają największe atrakcje turystyczne. Powodem jest koronawirus

Koronawirus budzi postrach w całej Azji. Władze Chin postanowiły zaostrzyć środki bezpieczeństwa i w obawie o rozprzestrzenianie się wirusa, zamknęły największe atrakcje turystyczne: fragmenty Wielkiego Muru, Zakazane Miasto i Disneyland w Szanghaju.

Koronawirus zabił już 26 osób, a u 860 osób potwierdzono zakażenie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że koronawirus jest poważnym zagrożeniem dla Chin. Wirus rozprzestrzenił się również do Tajlandii, Wietnamu, Singapuru, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych i Francji. Mimo to WHO nie zdecydowało się na ogłoszenie epidemii o zasięgu międzynarodowym.