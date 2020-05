Włochy. Poluzowanie restrykcji i otwarcie granic dla turystów

To, na co wielu Włochów czekało także otrzymało zielone światło. Mowa o spotkaniach towarzyskich i możliwości wyjazdów po swoim regionie. Co ważne, zniesiony został obowiązek noszenia autocertyfikatów z deklaracją celu i trasy przemieszczania się. Będą one jedynie konieczne przy podróżach między regionami do 3 czerwca. Premier zastrzegł, że władze poszczególnych regionów mogą modyfikować ustalone normy. "Wszędzie potrzebna jest ostrożność, zwłaszcza w Lombardii, gdzie jest strefa średniego ryzyka zakażenia - wyjaśnił. Zaapelował do mieszkańców tego regionu, by byli "ostrożni i odpowiedzialni".