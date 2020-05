Kiedy otwarcie granic? Minister Emilewicz podała prawdopodobną datę

Szefowa resortu rozwoju, Jadwiga Emilewicz podzieliła się kolejnymi dobrymi wieściami. - Jeśli sytuacja będzie rozwijać się w tempie nie szybszym, niż ma to do czynienia teraz, to po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic - powiedziała w niedzielę w Polsat News.

Obecnie obowiązują kontrole graniczne na granicy wewnętrznej z krajami UE (Gallo Images, Agencja SE)