Włochy. Ropuchy i jeże pod nieobecność turystów rządzą w Koloseum

Alfonsina Russo wstawiła urocze zdjęcie, na którym widać jeża wygrzewającego się w promieniach słońca na terenie słynnego Koloseum. Jak zauważyła, małe zwierzęta wychodzą przez nikogo niepłoszone ze swoich nor i spokojnie poruszają się po całym terenie. Sprzyja im panująca wokół cisza. Nisko latają pustułki - średniej wielkości ptaki drapieżne z rodziny sokołowatych.

Nadal nie wiadomo, kiedy Koloseum wraz z innymi zabytkami we Włoszech zostanie ponownie otwarte. Według oficjalnych informacji zamknięte jest od 6 listopada do 3 grudnia, ale decyzja prawdopodobnie zostanie przedłużona. Na razie jego mieszkańcy mogą spać, latać i przechadzać się tam spokojnie.

Włochy - obostrzenia w transporcie

Dodatkowe obostrzenia obowiązują w regionach pomarańczowych i czerwonych. Obejmują one m.in. zakaz przemieszczania się do gminy innej niż gmina zamieszkania oraz zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu, z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby.