Wodospady Iguazu. Niezwykłe miejsce w Brazylii i Argentynie

Wodospady Iguazu są cudem natury, pozwalającym odczuć na własnej skórze jej nieposkromioną potęgę. Nie można pominąć tej atrakcji Ameryki Południowej podczas wycieczki na kontynent, dostępnej z dwóch krajów. Zapraszamy na wyprawę!

Wodospad Iguazu – wycieczka w nieznane

Brazylia i Argentyna to dwa kompletnie różne światy. Oprócz położenia w Ameryce Południowej łączy je magiczne miejsce, uwielbiane przez turystów na równi z takimi cudami kontynentu, jak Machu Picchu czy Wyspy Galapagos . Wodospady Iguazu, czyli Wielka Woda, usytuowane są na terytorium Brazylii, Argentyny (ok. 80%) oraz Paragwaju . W najwyższym miejscu zwanym Gardło Diabła z najdłuższą kładką mają aż 82 m wysokości, bijąc na głowę wodospad Niagara na terytorium USA i Kanady (przeszło 50 m) czy Wielką Siklawę w Polsce (70 m). Hukowi tysięcy metrów wody spadających z imponującej wysokości towarzyszy nieustanna chmura wodnego pyłu. Na najbardziej ekstremalnych punktach widokowych na tutejszych kładkach i pomostach z barierkami ochronnymi w moment będziemy cali mokrzy. Niezapomniany widok podkręca spadek rzeki do głębokiego wąwozu i pełen krąg tęczy, widziany w kropelkach wody w powietrzu.

Wodospad Iguazu – ciekawostki

Wodospady Iguazu rozciągają się na długości ok. 2 km, a znajdziemy je w dwukrotnie szerszym ujściu rzeki, przepływającej po bazaltowym podłożu. Figurują na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO . Tą niesamowitą atrakcję turystyczną, pięknie usytuowaną pośród parków narodowych w tropikalnej dżungli, buduje 275 skalnych skarp, odpowiadających takiej samej liczbie wodospadów. Najbardziej znane i najciekawsze spośród kaskad to wodospady Deodoro, Unión, Floriano i Benjamin Constant (po stronie brazylijskiej). Garganta del Diablo leży z kolei na granicy obu państw.

Wodospad Iguazu – pogoda

Wybierając się na wycieczkę do Brazylii bądź Argentyny, trzeba koniecznie odwiedzić malownicze wodospady Iguazu. Kiedy jechać na wycieczkę? Ta atrakcja turystyczna, z której żyje cała okolica po obydwu stronach granic, położona jest w klimacie subtropikalnym. Pora sucha obejmuje miesiące pomiędzy kwietniem a październikiem, a temperatury powietrza dochodzą w okolicy wodospadów Iguazu do 40 st. C. Od listopada wilgotność wzrasta, podobnie jak podwyższone ryzyko deszczu o każdej porze dnia i nocy, ale temperatury maleją. Właśnie w porze deszczowej wodospady Iguazu prezentują się najefektowniej, ale to w słoneczne dni tworzy się tutaj najwięcej tęczy.