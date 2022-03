Wakacje all inclusive w Polsce. Nowy hit 2022?

Wczasy all inclusive to ulubiona formuła wybierana przez Polaków w biurach podróży. Na takie wycieczki jeździmy do Grecji, Turcji czy Egiptu, ale dużo rzadziej myślimy w tym kontekście o wczasach w kraju. Ma szansę to się jednak zmienić - biuro podróży Nekera wraz liniami LOT wprowadzają do oferty wczasy all inclusive nad Bałtykiem z przelotem samolotem.