Wrócili z wakacji we Włoszech. W domu znaleźli niechcianego gościa

Skorpion został przewieziony do Centrum CITES

"Nieproszony gość miał kilka centymetrów i miał się całkiem dobrze. Z relacji mieszkańców wynika, że mogli go przywieźć z wakacji we Włoszech. Strażnicy bezpiecznie przewieźli zwierzaka do Centrum CITES na terenie Warszawskiego ZOO" – informuje straż miejska w Warszawie.