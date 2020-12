Wrocław. Myszojeleń wciąż bez imienia. Zoo czeka na propozycje

Kanczyl filipiński to endemit, czyli gatunek, który wstępuje tylko na określonym obszarze, w tym wypadku dotyczy to wysp Balabac, Bugsuc i Ramos na Filipinach. Należy do najbardziej zagrożonych, dlatego w europejskich ogrodach zoologicznych, m.in. we Wrocławiu, prowadzi się hodowle zachowawcze. Pierwsze narodziny myszojelenia w Polsce zanotowano w 2009 roku.