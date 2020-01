Wrocławskie zoo chce olśnić odwiedzających. Nowa atrakcja ma zwracać uwagę na ważny problem

Wrocławski ogród przygotował ekspozycję, która ma dosłownie olśnić zwiedzających. Artyści plastycy stworzyli podświetlane figury zwierząt: żyrafy, zebry, słonia czy flamingów. Wystawa ma symbolicznie podkreślić bardzo ważną misję zoo – ratowanie ginących gatunków.

Pomysłodawcą jest prezes wrocławskiego ogrodu zoologicznego, Radosław Ratajszczak. - Wizyta w zoo to rekreacja, edukacja i ochrona gatunkowa. Dużo mówimy ostatnio o tych dwóch ostatnich, teraz chcemy dać naszym zwiedzającym trochę więcej rekreacji. Zima to dość trudny czas – jest zwykle ciemno i zimno. W styczniu i lutym marzymy o tym, by zrobiło się ciepło i jasno, więc zapraszamy do zoo - ciemność rozjaśnią figury zwierząt, a ciepło zapewni Afrykarium - mówi Ratajszczak.