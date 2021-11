Wsiąść do pociągu nie byle jakiego. Podróżuj tanio i wygodnie

Wycieczka na trasie Wrocław – Gdańsk (555 km, spalanie 6 litrów, PB98) w ubiegłym roku kosztowała nas 146,52 zł w jedną stronę. Dziś to wydatek 205,79 zł. W obie - ponad 400 zł. Koszty parkingów, opłaty za autostradę… Gdy samochód jest mniej ekonomiczny, bo to np. duży rodzinny SUV, który spala ok. 12 l/100 km, ta sama podróż to wydatek ponad 800 zł!