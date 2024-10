Wszystkich Świętych pociągiem. Co warto wiedzieć?

W związku z tym PKP Intercity już od środy 30 października zapewni więcej miejsc w swoich składach. Łącznie do 4 listopada będzie to 245 dodatkowych wagonów, które wzmocnią 154 pociągi na wybranych połączeniach. Dodatkowo część pociągów zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych zostanie wydłużonych do dwóch składów.