WTC 20 lat później. Wyjątkowe miejsce pamięci łączy Amerykanów

W muzeum znajduje się także "Last Column", czyli wysoki na ponad 10 metrów fragment stali, który na początku akcji ratowniczej służył rodzinom do wieszania zdjęć bliskich, którzy po atakach nie wrócili do domu. Z czasem fragment stali stał się pierwszym miejscem upamiętnienia ofiar i był ostatnim elementem, który usunięto z honorami ze "strefy zero", po zakończeniu prac porządkowych.