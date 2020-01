Wulkan Taal ożył. Turyści publikują niesamowite zdjęcia

Z wulkanu Taal na Filipinach w poniedziałek zaczęła wypływać lawa. Sytuacja jest na tyle poważna, że ewakuowano już tysiące ludzi i zamknięto lotnisko. Turyści wciąż wrzucają do sieci zdjęcia dymiącego wulkanu. Są równie piękne, co przerażające.

W poniedziałek rano lawa zaczęła wypływać z wulkanu Taal, który znajduje się na wyspie Luzon, ok. 60 km od stolicy Filipin - Manili. Jak podają zagraniczne media, filipińskie władze wezwały do ewakuacji tysiące ludzi, przebywających w pobliżu Manili.

"Módlmy się za wszystkich, "Piękna tragedia" - to tylko niektóre z komentarzy pod zdjęciami, ale doskonale oddają to, co dzieje się na wyspie.