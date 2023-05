Wulkaniczna Ischia - ulubiona wyspa królowej Camilli

Ischia, wyspa wulkanów

Wulkaniczny klimat, źródła termalne i śródziemnomorskie jedzenie - to wszystko znaleźć można na wyspie Ischia, która mieści się około 40 kilometrów od Neapolu. To największa wyspa w Zatoce Neapolitańskiej, należąca do archipelagu Wysp Flegrejskich.