Cannes, światowa stolica filmu

Rybackie miasto, które stało się legendą

Cannes to miasto, które z niewielkiej, rybackiej osady przekształciło się w słynny ośrodek turystyczny. Jeszcze w średniowieczu mnisi z wyspy Św. Honoraty wznieśli w mieście zamek, którego głównym celem była obrona wybrzeża. Obecnie, jest to muzeum, które góruje nad miastem. W połowie XIX wieku do Cannes przyjechał niejaki Henry Brougham, szkocki lord, który ściągnął na wybrzeże arystokrację.