Wybieramy lodówkę turystyczną – na co zwrócić uwagę

Z tym tematem łączy się również kwestia zużycia energii – zwłaszcza, jeśli musimy dostosować się do ograniczonych pojemności energetycznych. Lodówki pasywne, takie jak choćby Dometic Patrol, energii nie zużywają w ogóle, ponadto, najlepiej nadają się na ekstremalne warunki podróży. Pozostałe modele zużywają jej od kilkunastu (jak oszczędne lodówki kompresorowe) do ponad 100 Ah dziennie. Tę kwestię warto dokładnie przemyśleć, by nie być zmuszonym do spędzania czasu w konkretnym miejscu dłużej, niż mamy na to ochotę.