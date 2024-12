Wybierasz się na narty do Czech? Sprawdź, jakie ubezpieczenie turystyczne kupić!

Może Ci się wydawać, że krótka wycieczka na narty nie wymaga zawarcia osobnego ubezpieczenia podróżnego, ponieważ wystarczy Ci karta EKUZ. To Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która rzeczywiście jest honorowana przez państwowe placówki medyczne m.in. w krajach Unii Europejskiej. Jednak EKUZ pokrywa koszty podstawowego leczenia, jakiego możesz wymagać podczas pobytu w Czechach. Chodzi tu o zapewnienie Ci elementarnych świadczeń medycznych na wypadek nagłego zachorowania czy urazu. Nie refunduje jednak leczenia w czeskich, prywatnych placówkach, nie pokryje także kosztów prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych czy transportu medycznego do Polski. Sama akcja z udziałem helikoptera ratowniczego może być bardzo kosztowna.

Bez narażania się na dodatkowe koszty podczas pobytu na nartach, wykup ubezpieczenie turystyczne do Czech, które zapewni Ci pakiet ochrony w trakcie ferii. W UNIQA takie ubezpieczenie turystyczne niewiele kosztuje, a w zamian, w zależności od wybranego wariantu, możesz otrzymać:

ochronę obejmującą sporty amatorskie,

pokrycie kosztów akcji ratunkowej (ratownictwo górskie),

transport do Polski, w medycznie uzasadnionych przypadkach,

ochronę w razie zaostrzenia chorób przewlekłych,

ochronę nawet, gdy byłeś pod wpływem alkoholu.

Do tego korzystasz z wysokich sum ubezpieczenia nawet do 2,5 mln zł. W pakiecie otrzymujesz pokrycie kosztów leczenia w Czechach i usługi Assistance za granicą, ubezpieczenie kosztów leczenia, transport do Polski lub do kraju rezydencji, czy też NNW, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu i lotu. Amatorskie uprawianie narciarstwa i snowboardu masz już w podstawowym zakresie ochrony. Sprawdź sumy ubezpieczenia w poszczególnych wariantach i postaw na polisę w UNIQA.