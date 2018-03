Wybudował miniresort na Filipinach i żyje jak w raju. "Bez chloru, smogu i konserwantów"

Kiedy Polacy wpadli pomysł, by wybudować domki na Filipinach i żyć jak w raju wielu pukało się w czoło. Im się udało, ale hejterów pojawiło się jeszcze więcej. Właśnie minął rok od przeprowadzki na Filipiny. W rozmowie z WP Tomasz Kosiński przyznaje, że żyje jak w raju: "Czego chcieć więcej?"

Czyli co konkretnie już macie? Mamy dwie działki w dzierżawie na 15 lat z możliwością przedłużenia. Mamy założoną korporację do zarządzania naszymi ośrodkami. Mamy pozwolenia na prowadzenia biznesu. Kupiliśmy furgonetkę i dwie łodzie . Zbudowaliśmy na pierwszej działce już kilka domków, hostel (red. 20 zł za łóżko za noc), kuchnię, klub, studnię, wieżę ciśnień, wiaty itp. Od dwóch miesięcy przyjmujemy gości m.in. za pośrednictwem portali noclegowych.

A Polaków sporo też mieszkan na Filipinach, czy macie z nimi kontakt? Współpracujemy z Tomkiem, który ma guesthouse w Puerto Princesa i czasem tam nocujemy. Zatrzymujemy się też co jakiś czas u Justyny w tym samym mieście. Ostatnio poznaliśmy też Krzyśka, który jest już chyba od 14 lat na Filipinach, a obecnie także na Palawanie, jak my. Jak jesteśmy w Port Barton, to wpadamy tam do kolejnego Tomka do kawiarni. Rozmawiamy o współpracy z Piotrem, który ma hotel na Panglao. Mamy dobre kontakty z kilkoma osobami na Siquior i Bantayanie.

Macie więc wsparcie na miejscu, ale w sieci wciąż zdarza się, że ludzie hejtują wasz pomysł. Dlaczego wciąż nie wierzą w ten projekt i zarzucają wam niestworzone rzeczy, choć dowiedliście swego?

Hejt się chyba bierze z kompleksów i zazdrości, że ktoś robi coś fajnego, realizuje swoje marzenia i cele. Są na świecie po prostu ludzie, którzy żyją życiem innych, bo ich jest nudne i nijakie. Niektórzy piszą bzdury o nas i naszym projekcie, choć nas nigdy nie spotkali, nie byli u nas, a wielu nawet nigdy nie było na Filipinach. Jak ktoś wierzy internetowym pieniaczom, to jego sprawa. Dla nas to dobra weryfikacja. Taka osoba nie przyjedzie do nas, i dobrze. Większość osób, które odwiedziły naszą Arkadię gratuluje nam odwagi i konsekwencji oraz podziwia uroki tego miejsca. Dlatego każdemu radzimy, by najpierw przyjechał do nas i sam ocenił co i jak.