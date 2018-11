Wychowuje córkę na prawdziwą twardzielkę. Zamiast na plac zabaw ruszyli na ekstremalną wyprawę

Alexander Read stracił pracę, a ponieważ antidotum na wszystkie problemy jest dla niego podróż, postanowił w nią wyruszyć. Jak postanowił, tak zrobił. Ruszył w nieznane, a w drodze towarzyszyła mu zaledwie dwuletnia córeczka Mina.

Z dala od smartfonów, telewizorów i cywilizacji

Mają to we krwi

Ale jak przyznaje dumny tata, takie ekstremalne podróże to dla jego córki nie pierwszyzna. Obcowanie z dziką przyrodą od najmłodszych lat to u nich coś w rodzaju rodzinnej tradycji. On sam zamiłowanie do spędzania każdej możliwej chwili na łonie natury również wyniósł z domu.

Podróżowanie nigdy się nie skończy

Jakie plany na przyszłość ma ten niezwykły duet? Oczywiście zamierzają wracać na szlak tak często, jak to tylko możliwe. Liczą też, że wkrótce do zespołu dołączą kolejne osoby: Kristin, narzeczona Alexandra i mama Miny, która pracuje jako chirurg, a także... nowy członek rodziny. Kristin jest bowiem w ciąży. Choć spodziewa się dziecka i jest bardzo zabieganą osobą, od czasu do czasu pojawiała się na szlaku, by chwilę potowarzyszyć swoim bliskim i uzupełnić ich zapasy. Wkrótce po powiększeniu rodziny wszyscy mają jednak nadzieję wyruszyć na wspólną rodzinną eskapadę w dziewicze rejony Norwegii. Alexander chce, by jego dzieci spędzały jak najwięcej czasu na łonie przyrody – przynajmniej do momentu, gdy przyjdzie czas, by pójść do szkoły.