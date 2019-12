Wyginięcie neandertalczyków. To nie my jesteśmy temu winni

Ok. 40 tys. lat temu neandertalczycy zniknęli z powierzchni ziemi. Jak dotąd winą za to obarczano nas – gatunek homo sapiens – który rzekomo wyparł tę ludność z Europy i doprowadził do ostatecznej zagłady naszych kuzynów. Holenderscy naukowcy twierdzą, że mieli oni po prostu demograficznego pecha.

Zdaniem badaczy z Eindhoven University of Technology, żadna ze społeczności neandertalskich nie miała szans na przetrwanie. (Shutterstock.com)

Mówi się, że ludzie wyposażeni są w mózgi zdolne do wyższych funkcji społecznych oraz złożonych procesów myślowych. Te nadzwyczajne "talenty" miały ułatwić nam wyparcie mniej rozwiniętych umysłowo współbraci. Okazuje się, że mogliśmy nie być bezpośrednią przyczyną ich wymarcia. Byli nią oni sami.

Krist Vaesen z Eindhoven University of Technology tłumaczy, że zniknięcie neandertalczyków było jedynie kwestią czasu. Złożył się na to niewielki rozmiar populacji oraz tzw. kojarzenie krewniacze, które osłabiało geny kolejnego potomstwa. Mniejsze populacje neandertalczyków mogły być bardziej podatne na różne choroby.

Najświeższe badania pokazują, że zabijały ich przewlekłe infekcje ucha, powikłania, infekcje dróg oddechowych, czy zapalenie płuc. Niekorzystnie na stan ich zdrowia wpływało również zmniejszanie różnorodności genetycznej.