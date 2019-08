Neandertalczycy w Olsztynie. Odkryto pozostałości sprzed tysięcy lat

Prace na zamku w Olsztynie koło Częstochowy były prowadzone z myślą o częściowej rekonstrukcji obiektu. Jednak zupełnym przypadkiem, gdy naukowcy porządkowali podzamkową jaskinię, odkryli fragment olbrzymiego filara. A potem odkryć było coraz więcej.

Cała konstrukcja pochodzi zapewne z XIII w., czyli z samych początków istnienia zamku. Jak przypuszczają badacze, budowniczowie, obawiając się o stabilność twierdzy, najpewniej chcieli wzmocnić mury, podpierając sklepienie jaskini. Ale to nie wszystkie znaleziska z tego miejsca.

W okresie renesansu pieczara służyła jako przyzamkowa spiżarnia, ale są ślady świadczące o tym, że była wykorzystywana znacznie wcześniej. Teraz odkryto bowiem ponad 200 narzędzi zrobionych przez neandertalczyków (Homo sapiens neanderthalensis) sprzed ok. 40 tys. lat.

Już rok temu naukowcy odkryli w jaskini piec metalurgiczny z XV w. służący do wytwarzania brązu. Takie jego umiejscowienie jest nietypowe, jak zauważają badacze, co najmniej na skalę polską. Piec emituje bowiem sporo ciepła i toksycznych spalin, co w zamkniętym pomieszczeniu nie jest zbyt bezpieczne. Pojawiają się więc spekulacje, że mógł być wykorzystywany w nielegalnych celach – możliwe, że służył np. fałszowaniu monet.