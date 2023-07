Wyjątkowa wyspa w Europie. Kusi boską pogodą i niskimi cenami przez cały rok

- Malta jest całoroczna przede wszystkim pod kątem połączeń lotniczych. Czy to wiosna, czy to jesień, czy to zima, zawsze w tygodniu można dostać się do tego śródziemnomorskiego kraju z jednego z polskich lotnisk - podkreśla John Mary Attard, szef warszawskiego biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej. - Na jej całoroczność nakłada się również aspekt oferty. Dla przykładu, o ile w Polsce prawdziwe lato kojarzy się z lipcem i sierpniem, to na Malcie trwa ono od kwietnia do listopada. Z kolei wczesna wiosna i jesień to idealny czas na aktywną turystykę - dodaje szef warszawskiego biura MTA.