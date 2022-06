Blue Lagoon. Najsłynniejsza atrakcja Malty

Plaża Blue Lagoon jest bardzo wąska, a pozostałe zejścia do wody w pobliżu miejsca, w którym cumują łodzie, jest skalista i raczej nie zachęca do kąpieli. Nie ma się więc co dziwić, że niemal zawsze jest ona pełna turystów. Nawet w listopadzie czy grudniu, gdy na Malcie bywa deszczowo, a temperatura nie zachęca do kąpieli, znajdą się tacy, którzy nie odpuszczą wejścia do słynnej błękitnej wody.