Wyjątkowe miejsce tuż za naszą granicą. Obłędne widoki

Obecnie Skały Adrszpasko-Cieplickie stanowią nie tylko atrakcję turystyczną, ale także raj dla fanów wspinaczki. Jako wymarzony teren do uprawiania tego sportu zostały odkryte na początku XX wieku. Do II wojny światowej wytyczono drogi na ok. 40 iglic. Po 1945 roku rozpoczęła się tutaj złota era dla wspinaczki. Do dziś zdobyto ponad 2 tysiące skał. Na szlaku turystycznym można zobaczyć drewnianą kapliczkę poświęconą czeskim wspinaczom, którzy zginęli w górach na całym świecie.