Odwiedziłam jedno z najpiękniejszych miejsc u naszych sąsiadów. Tego się nie spodziewałam

Najchętniej odwiedzanym zakątkiem i jednocześnie prawdziwym symbolem parku jest Brama Pravčicka i to ją obieramy za cel pierwszej wycieczki. Jedziemy do Hřenska, gdzie zostawiamy auto na parkingu przy szlaku (za restauracją Klepáč, koszt 200 koron za cały dzień, czyli ok. 38 zł).