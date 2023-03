Wyjątkowe miejsce w Singapurze. "Ten widok cię zahipnotyzuje"

Anna Skura to znana w mediach społecznościowych podróżniczka, która mieszka częściowo na Bali, a częściowo w Polsce. Na swoim Instagramie podzieliła się z internautami relacją z wyjazdu do Singapuru. To tam znajduje się wyjątkowe akwarium warte odwiedzenia. "Ten widok cię zahipnotyzuje (...) Czasem po prostu wystarczy, że wpatrzysz się w piękno natury" - komentuje kobieta.