Wyjątkowe nagranie z greckiej wyspy. "Oglądanie brzdąców jest wzruszające i niezwykle przyjemne"

Choć grecka wyspa Zakynthos zachwyca bajkowymi krajobrazami i plażami oblewanymi przez lazurową wodę, to żółwie morskie caretta caretta stanowią, obok Zatoki Wraku, jedną z największych atrakcji tego regionu, szczególnie w okresie lęgowym, który trwa od maja do października. - Oglądanie małych brzdąców jest wzruszające i niezwykle przyjemne, ale trzeba przy tym zachować spokój, brać pod uwagę zasady parku narodowego oraz dostosowywać się do poleceń wolontariuszy dbających o dobro żółwi - mówił nam Przemysław Pawlicki z Zante Magic Tours.