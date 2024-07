Wyjątkowe nagrody i wymarzone wakacje - sprawdź, jak je zdobyć!

Jak skorzystać ze zniżek? To banalnie proste. Wystarczy ściągnąć aplikację Circle K na telefon oraz zarejestrować się za jej pośrednictwem do oczywiście bezpłatnego programu lojalnościowego Circle K EXTRA. Od razu po rejestracji zostajemy automatycznie zakwalifikowani do udziału w akcji Summer Stop i otrzymujemy po dwa vouchery z rabatem 30 gr/l na paliwa miles®, milesPLUS® lub 10 gr/l na LPG SupraGas. Każdy rabat z voucherem obowiązuje do 50 litrów. Po dwóch tygodniach w naszej aplikacji, która zresztą w ramach programu Circle K EXTRA oferuje również inne zniżki, pojawią się kolejne vouchery. I tak sukcesywnie, co 14 dni, aż do końca wakacji, czyli 31 sierpnia. To się opłaca. Naprawdę opłaca. 50 litrów z rabatem 30 groszy to 15 złotych, które zostaje w kieszeni!